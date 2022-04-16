"Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim."
M. Kemal ATATÜRK
Hakkımızda
NERMİN HOCA DANS VE SPOR AKADEMİ
Bayan spor çocuk grubu sektöründe faaliyet gösteren spor odaklı profesyonel çözümler sunan bir işletmedir yönetimi kendi bünyesindeki alanında uzman profesyonel kadrosuyla çalışmaktadır üyeleri tarafından sürekli tercih edilen ve en üst seviyede hizmet vermeyi kendine hedef edinmiştir
2017 yılında faaliyete başlamış ismini ise 3. kademe kıdemli antrenör nermin hoca'dan almıştır
ÇORUM/MERKEZ bahçelievler'de 400 metre kare alana kurulmuş solonumuz emin adımlarla ilkleri hedef alarak faaliyetine devam etmektedir.Devamı
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Katılımcı Yorumları
Bizden Eğitim Alanların Kıymetli Yorumları
Çocuğumun Gelişimi ve Sosyal Etkinliklerde Gösterdiği Başarılardan Dolayı Size Çok Teşekkür Ederim.
Mesut KİDAYÖğrenci Velisi
Verdiğiniz eğitim ve destek için teşekkür ederiz.
Sibel GÜLDÜRENKatılımcı
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Uğur GÖRKEMÖğrenci Velisi
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