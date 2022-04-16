Hakkımızda

Hakkımızda

NERMİN HOCA DANS VE SPOR AKADEMİ

Bayan spor çocuk grubu sektöründe faaliyet gösteren spor odaklı profesyonel çözümler sunan bir işletmedir yönetimi kendi bünyesindeki alanında uzman profesyonel kadrosuyla çalışmaktadır üyeleri tarafından sürekli tercih edilen ve en üst seviyede hizmet vermeyi kendine hedef edinmiştir

2017 yılında faaliyete başlamış ismini ise 3. kademe kıdemli antrenör nermin hoca'dan almıştır

ÇORUM/MERKEZ bahçelievler'de 400 metre kare alana kurulmuş solonumuz emin adımlarla ilkleri hedef alarak faaliyetine devam etmektedir.